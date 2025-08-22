La lista Serie A della Lazio in vista del Como: ecco gli esclusi

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha diramato la lista per la Serie A in vista della sfida di domenica con il Como. Ricordiamo che la lista non è definitiva, potrà essere modificata in seguito alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.



Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Como-Lazio, la lista dei calciatori biancocelesti

La S.S. Lazio comunica la lista dei calciatori disponibili, trasmessa alla Lega Serie A, per la gara Como-Lazio, in programma domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:30. Basic Cancellieri Castellanos Cataldi Dele-Bashiru Dia Furlanetto Gila Guendouzi Hysaj Lazzari Mandas Marusic Noslin Patric Pedro Pellegrini Nuno Tavares Vecino Provedel Romagnoli Rovella Zaccagni

Il punto su Belahyane e Provstgaard

Alla lista over con i nomi citati, si aggiungono anche i calciatori under Belahyane e Provstgaard.

Lazio, Isaksen e Gigot tagliati dalla lista Serie A

In questo momento, la scelta sulle esclusioni è ricaduta su Isaksen e Gigot. Per quanto riguarda il danese, la decisione è momentanea visto il suo stop per la mononucleosi; per il difensore francese invece, potrebbe trattarsi di una conferma sulle voci che lo vedono lontano dal progetto Lazio. Tutto quanto sarà più chiaro quando sarà comunicata la lista definitiva.