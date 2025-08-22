Como-Lazio, Fabregas: “Sarà una sfida di altissimo livello. Su Sarri…”

Manca sempre meno all’esordio stagionale della nuova Lazio di mister Sarri: domenica alle ore 18:30, i biancocelesti affronteranno il Como di Fabregas in trasferta. In giornata, il tecnico dei lariani ha presentato il match di domenica in conferenza stampa: queste le sue dichiarazioni.

Maurizio è una persona splendida, conservo un ricordo molto positivo di lui sia dal punto di vista umano che professionale. In quei sei mesi mi ha insegnato davvero tanto. Gli sarò sempre grato: ogni volta che ci siamo incrociati mi ha sempre trattato con grande rispetto. È un uomo limpido, con idee precise, e alla lunga questo paga. La sua mano su questa Lazio è evidente. Non hanno fatto un vero mercato, ma hanno recuperato giocatori importanti e questo li ha rimessi in carreggiata. Sarà una sfida di altissimo livello. Alla prima giornata non credo si possa parlare di scontro diretto, e neppure più avanti. Loro hanno una struttura consolidata, noi siamo in pieno processo di costruzione. Hanno calciatori di grande valore ed esperienza.