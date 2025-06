Il Messaggero | Tanti esuberi da piazzare. Tavares da valutare, le mosse per Rovella e Taty

Come riportato da Il Messaggero, ci sono undici esuberi da piazzare (dopo Marcos Antonio - i 4,2 milioni arriveranno nel 2026 - ci sono in testa Cancellieri, Basic e Fares), una missione che potrebbe impegnare il ds sino ad agosto.

La questione Tavares e i possibili sostituti

Non solo gli esterni, Sarri è curioso di capire come e se riuscirà a «inquadrare» Tavares come terzino sinistro. Restano le perplessità sul portoghese, non a caso Mau ha stilato una lista di gradimento con Emerson Palmieri (ma guadagna troppo), Chilwell o Aaron Martin, tutti nomi per quel ruolo. Bisognerà capire se un'improvvisa uscita big potrebbe far cambiare ogni scenario.

Le chiavi del mercato

Le chiavi del mercato restano Rovella (c'è l'Inter, ma la Lazio pretende il pagamento della clausola da 50 milioni) e Castellanos. Se il Taty dovesse andar via, Raspadori e Oyarzabal, più il baby talento Pio Esposito, sono i preferiti di Sarri per sostituirlo: «Con gli esterni di strappo, io preferisco attaccanti che sappiano fare un po' tutto e segnino». È chiaro il pensiero per far volare la Lazio, ma serve una spinta da Lotito o Mau dovrà fare ancora di necessità virtù. Come in passato.