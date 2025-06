Il Messaggero | Senza Olympia è una Lazio scarica Lotito alla ricerca di un’altra aquila

Come riportato da Il Messaggero, tornerà l’aquila della Lazio? Mentre l’arrivo dell’estate sta portando con sé il solito tran tran di nomi e accostamenti rispediti al mittente dal club per l’annoso intoppo chiamato indice di liquidità, l’enigma sulla sostituta di Olympia resta tuttora irrisolto.

Senza Olympia si è abbassata la media punti in casa della Lazio

L’ultimo volo del simbolo biancoceleste risale ormai al 10 gennaio in Lazio-Como, la prima partita di un 2025 che, guarda caso, non ha più dato gioie ai tifosi all’Olimpico. Come se la tana avesse risentito dell’assenza della sua custode d’eccezione trasformandosi da fortino a roccaforte indifesa. Dalle dimissioni di Sarri del 12 marzo 2024 il ritmo casalingo della Lazio con Olympia era quasi inarrestabile con 13 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, anche se

pesante visto che si è trattato dello 0-6 con l’Inter. Un ruolino da 2,3 punti a partita che, se confermata da gennaio in poi, avrebbe sicuramente permesso alla squadra di Baroni di ottenere il pass per l’Europa e chissà, forse anche per la Champions. Invece in concomitanza dell’assenza dell’aquila c’è stato il crollo che ha spento ogni entusiasmo generato sino a fine 2024. Due soli successi, uno in Europa League contro la Real Sociedad (3-1) e l’altro col fanalino di coda della Serie A, il Monza, per 5-1. Il 3-1 prima dei rigori col Bodø/Glimt, la più grande delusione della stagione, va invece aggiunto agli altri due ko con Fiorentina e Lecce, mentre sono stati 7 i pareggi. Morale della favola 13 punti in 12 gare considerando tutte le competizioni, quindi una misera media di 1 punto a partita.

Da quando Olympia non vola più, non è più domenica si potrebbe dire prendendo in prestito un celebre singolo di Cesare Cremonini. Motivo per cui il club si sta adoperando per interrompere presto l’astinenza facendo felice anche Sarri, che di recente ne ha parlato a Sportitalia: “Mi mancherà Olympia. Era proprio nel giardino davanti alla mia stanza. La vedevo tutti i giorni, ma adesso ho visto che non c’è più”. Chissà però se presto il Comandante si ritroverà la sostituta. Negli ultimi mesi sono arrivate tante candidature, tra le quali anche due donne, per diventare il nuovo falconiere della Lazio. La selezione è andata avanti tenendo conto di tutto ciò che serve tra autorizzazioni, custodia dell’aquila, trasporto e addestramento per volare all’interno dello stadio. Da Formello sottolineano che ora la scelta resta tra due soli candidati e assicurano che, se tutto andrà come previsto, entro la terza o quarta giornata casalinga di campionato la nuova Olympia potrà volare all’Olimpico. Nel frattempo tra un impegno e l’altro l’ex falconiere Juan Bernabé è ancora a Formello. Lo scontro legale con la Lazio prosegue.

