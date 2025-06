Adesso è anche ufficiale: Pedro rinnova con la Lazio fino al 2026!

Era già nell'aria da giorni, mancava solamente l'ufficialità che è arrivata questa mattina: Pedro Rodriguez sarà un giocatore della Lazio per un'altra stagione. Il campione spagnolo riabbraccerà dunque Maurizio Sarri assicurando qualità ed esperienza alla Lazio. Nella passata stagione sotto la gestione Baroni, Pedro è stato il capocannoniere della Lazio considerando tutte le competizioni insieme al Taty Castellanos. Con una sola competizione a settimana da disputare, fatta eccezione per la Coppa Italia, Pedro sarà una pedina utilissima per lo scacchiere di Maurizio Sarri.

Il comunicato della Lazio

Con un comunicato comparso sul proprio sito, la Lazio ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Pedro:

La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Pedro Rodríguez, che resterà in maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026. Campione del mondo e d’Europa, vincitore di tutti i principali trofei internazionali per club, Pedro ha saputo rappresentare in campo e fuori i valori di esperienza, equilibrio e dedizione. Con la maglia della Lazio ha collezionato 176 presenze e 34 reti, diventando un punto di riferimento per il gruppo squadra. Il rinnovo si inserisce in una logica di continuità e concretezza: l’esperienza e l’affidabilità di Pedro saranno risorse fondamentali per affrontare con solidità la prossima stagione.

Il post sui social