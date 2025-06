Questa sera il DS Fabiani ospite a #Nonsolomercato su Rai 2

“Il calciomercato non dorme mai” è una delle famose massime del direttore sportivo Angelo Fabiani e fra poco la sessione estiva dei trasferimenti entrerà nel vivo con i club che stanno intavolando le prime trattative per ufficializzare già il tutto nei primi giorni di apertura ufficiale di calciomercato. Le prime parole ufficiali in casa Lazio stanno già iniziando a circolare: ieri Maurizio Sarri ha parlato direttamente dal suo clinic e questa sera concederà un'intervista esclusiva alle 22.00 su Sportitalia ad Alfredo Pedullà, ma non sarà l'unico tesserato biancoceleste a parlare in serata.

Il diesse Fabiani ospite a #Nonsolomercato

IPA

Ebbene sì, come riportato da TuttomercatoWeb, questa sera su Rai 2 alle 00.05 Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, sarà ospite in studio del programma #Nonsolomercato in onda ogni lunedì.

Gli altri ospiti

Il programma condotto da Paolo Paganini vedrà come ospiti oltre al diesse biancoceleste: il direttore Pierpaolo Marino, Agata Centasso, Marilina Succo, Domenico Marocchino, Fulvio Collovati e da remoto il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini.