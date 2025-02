Fiorentina-Lecce 1-0, la viola a solo due punti dalla Lazio

La 27sima giornata del campionato di Serie A si apre con il match dell'Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Lecce. Due squadre con due obiettivi ben diversi ma identici per quel che riguarda il livello di importanza. I viola, dopo un'ottima stagione, stanno spingendo per la zona Europa mentre i giallorossi devono scongiurare il pericolo retrocessione.

La partita è combattuta su alti ritmi per gli interi 90 minuti. Ad averla vinta è la squadra di casa che riesce a segnare la rete partita grazie a Gosens. La Fiorentina perde l'occasione per chiuderla senza soffrire fino alla fine ma ciò non accade a causa al rigore sbagliato dall'attaccante Beltran. La vittoria dei ragazzi di Palladino li proietta a soli 2 punti dalla Lazio che occupa il quinto posto in classifica.

L'andamento del match

Partita che vede tante occasioni da una parte e dall'altra. La Fiorentina gioca un ottimo match in avanti ma lascia a desiderare in fase difensiva. Il Lecce non si lascia spaventare dalla trasferta e gioca a viso aperto senza mai chiudersi. Al minuto 9 arriva il gol partita ed a segnarlo è l'esterno Gosens, gran colpo di testa su assist del terzino Dodo. I giallorossi spingono più che posso e De Gea è chiamato al miracolo alla fine del primo tempo, Karlsson impegna il portiere spagnolo che salva la porta viola.

La partita continua a viaggiare sugli stessi binari. Ribaltamenti continui da una parte e dall'altra con squadre sempre più lunghe col passare dei minuti ed il campo che sembra allungarsi nelle dimensioni. Al minuto 72 la Fiorentina potrebbe chiudere ogni sofferenza e tensione, Pierret commette un fallo di mano e il rigore è inevitabile. Dagli undici metri si presente Beltran che è fermato solo dal palo, il suo tiro è ben piazzato ma è il legno a dire no. Palladino ed i suoi uomini possono festeggiare per questi tre punto d'oro.

Le rispettive classifiche

La Fiorentina esulta ed alza l'asticella con questa importantissima vittoria. Tre punti che lanciano gli uomini di Palladino a soli due punti dal quinto posto occupato dalla Lazio. Ora i punti per i viola sono 45 e la stagione continua in modo più che positivo.

Dall'altra il Lecce di Giampaolo che continua a macinare un buon gioco e che quest'oggi può uscire dall'Artemio Franchi a testa alta. La posizione occupata è la 16sima in classifica ed i punti sono 25. La zona serie B dista solo 4 punti.