Lazio, italiane in Europa decisive per la Champions League

Domani è il mese di Marzo ed è, da sempre, il classico periodo in cui si tirano somme e gli obiettivi di una squadra di calcio. Per mesi si è parlato, a Roma sopratutto, di quanto la Lazio sia in grado davvero di lottare per una posizione che garantisca la qualificazione alla prossima Champions League.

Gli uomini di Baroni hanno convinto passando per bel gioco e ottimi risultati e sono li a lottare pienamente per le famose quattro posizioni che potrebbero diventare anche cinque se, nelle attuali competizioni, le squadre italiane facessero bene in termini di punteggio ranking. In poche parole, l'Europa passa dall'operato dei club italiani nella stagione 2024/25.

L'attuale ranking e il testa a testa con la Spagna

Inghilterra – 20.892punti (posto extra in Champions) Spagna – 19.035 punti (posto extra in Champions) Italia – 18.187 punti Portogallo – 16.050 punti Germania – 16.046 punti Francia – 14.857 punti Olanda – 14.700 punti Belgio – 14.650 punti Grecia – 11.687 punti Repubblica Ceca – 10.350 punti

Le possibilità della Lazio

Sensazioni, pronostici e un'analisi attuale che potrebbe cambiare da un giorno all'altro. La lotta per una qualificazione alla prossima Champions League si infiamma letteralmente. I biancocelesti sono li e vogliono giocarsela, tale qualificazione direbbe molto anche sul futuro societario, gli obiettivi, il livello della rosa e il calciomercato estivo che andrebbe ad affrontare. Conosciamo bene cosa vorrebbe dire qualificarsi alla massima competizione europea e gli introiti che porta nelle casse dei club europei.

La Lazio attualmente è a soli 2 punti dalla Juventus, quarta in classifica e sicura al momento di un posto in Champions League. Ovviamente tutto cambierebbe se si aprisse anche la quinta posizione. I biancocelesti godono di un importante +6 sul Milan mentre il Bologna è a sole 3 lunghezze, Fiorentina 5 e Roma 6. La prossima giornata di campionato dirà molto, a San Siro ci sarà Milan-Lazio, decisamente uno scontro diretto con punti preziosi in palio.