Lazio-Milan, il ritorno di Zaccagni e i suoi big match

Questa sera alle 20:45 Lazio e Milan si affrontano allo Stadio Olimpico, aprendo così la ventisettesima giornata di campionato. Nonostante la brutta sconfitta subita al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo italiano, nonostante un percorso più che altalenante che ha visto la Lazio perdere dieci partite in campionato sulle ventisei disputate fin qui, i biancocelesti hanno il dovere già da stasera di provare a cambiare marcia in una stagione che ancora riserva delle occasioni. Considerando le buone possibilità del movimento italiano di riuscire ad avere la quinta squadra in Champions League, la Lazio al momento si trova a sei punti dall'Atalanta quinta in classifica. Anche se il percorso offerto fin qui non consente di immaginare una Lazio protagonista in una rincorsa alla Champions League, certamente non si può parlare di stagione finita a dodici giornate dal termine del campionato.

A Firenze Maurizio Sarri ha rivisto in campo alcuni uomini mancati nelle ultime uscite, come Vecino e soprattutto Zaccagni, due pedine a dir poco importanti per il cammino della Lazio da qui a fine stagione. L'esterno ex Verona è tornato in campo a Firenze dopo che l'ultima gara giocata risaliva al 14 gennaio, nel successo casalingo ottenuto contro il Lecce di D’Aversa. Da quel momento, è arrivata una panchina nella Supercoppa contro l'Inter, la squalifica scontata nello 0-0 contro il Napoli, e le cinque gare saltate per infortunio: le due trasferte contro Atalanta e Cagliari, l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, e le due sfide contro Bologna e Torino.

Probabilmente questa sera Zaccagni partirà dal primo minuto, con Maurizio Sarri che si affida anche alla ritrovata condizione dell'esterno per cercare di ritrovare giocate e numeri che possano aiutare un reparto offensivo apparso fin qui troppe volte carente. Zaccagni fu uno dei protagonisti del 4-0 rifilato al Milan lo scorso anno, e nei big match spesso e volentieri è riuscito ad andare a segno. Considerando le sfide con le big di serie A, ha trovato due gol contro Napoli e Atalanta, uno contro Milan, Fiorentina e Juventus, e per due volte ha deciso il derby contro la Roma: lo scorso anno decidendo la gara di ritorno, e nel corso di questa stagione trasformando dagli undici metri il calcio di rigore conquistato da Castellanos.

In una stagione che sta vedendo faticare la Lazio in zona gol, recuperare Zaccagni dal primo minuto è senza dubbio una novità di rilievo per Maurizio Sarri, soprattutto rappresenta un'opportunità per far recuperare al ragazzo una migliore condizione fisica in vista della trasferta tedesca contro il Bayern Monaco.