Israele-Italia: i probabili undici di partenza scelti da Gattuso
Ecco la probabile formazione azzurra scelta dal ct Gennaro Gattuso per tentare di sconfiggere Israele nell'incontro di stasera
Dopo la strabiliante vittoria contro l'Estonia, la Nazionale Italiana si prepara a scendere nuovamente in campo ma stavolta l'avversario è Israele, partita in programma questa sera alle ore 20:45 al Nagyerdei Stadium di Debrecen e visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. L'Italia dovrà fare il possibile per tentare di portarsi a casa la vittoria, soprattutto dato che al momento in cima alla classifica del Gruppo I si trova la Norvegia con 12 punti e 4 partite giocate, al di sotto Israele con 9 punti e lo stesso numero di match, mentre gli Azzurri sono terzi con 6 punti e 3 partite, a seguire si trovano Estonia e Moldavia, rispettivamente con 3 e 0 punti.
Israele-Italia: la probabile formazione
Israele (5-4-1): Daniel Peretz, Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo, Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon, Baribo. All.: Ben Shimon.
Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Di Marco, Politano, Barella, Tonali, Raspadori, Kean, Locatelli. All.: Gennaro Gattuso.
