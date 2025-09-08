Lazio, verso la ripresa del Campionato dopo lo stop Nazionali: è emergenza tra i terzini

Marusic, Lazzari, Tavares, Hisaj, Pellegrini: il punto sui terzini

Il Campionato sta per ricominciare e presto le aquile dovranno scendere in campo e lottare per tentare di conquistare altri tre punti, proprio per questa ragione il Comandante vorrebbe riabbracciare tutta la rosa al più presto, tuttavia, tra infortuni ed impegni con la nazionale sembra esserci una vera emergenza nel reparto dei terzini. Marusic, che già contro il Verona aveva sentito dei fastidi all'adduttore, è rientrato prima dal Montenegro ma è tornato subito ad allenarsi in gruppo, mentre Lazzari ha subito uno stiramento al polpaccio e in giornata si avranno maggiori informazioni riguardo l'entità dell'infortunio. Hysaj e Tavares sono ancora impegnati con le rispettive Nazionali ma Nuno dovrebbe ritornare a Roma già da giovedì. Al momento gli unici terzini disponibili sono Luca Pellegrini e il numero 77, in attesa del rientro del portoghese e dell'albanese.

La situazione in attacco: le condizioni di Pedro e Isaksen

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, c'è una buona notizia per il Comandante nel reparto offensivo, infatti, finalmente Gustav Isaksen, dopo aver seguito il piano di guarigione dalla mononucleosi, potrà essere schierato nell'incontro di domenica 14 settembre contro il Sassuolo, andando a sostituire Matteo Cancellieri. Per quanto riguarda la situazione Pedro, invece, il tecnico ha deciso di gestire il fenomeno biancoceleste in vista della terza giornata, facendogli saltare le sedute di allenamento di venerdì pomeriggio e sabato mattina ma dovrebbe tornare tra domani è mercoledì.