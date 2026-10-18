Taylor nel pre: "Ovviamente vogliamo vincere stasera. Juve? È una grande squadra. Gattuso?..."

Kenneth Taylor ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco prima del fischio iniziale dell'incontro Juventus-Lazio.

Ci ricordiamo di quella partita, c'è del rammarico perché stavamo vincendo. Ovviamente vogliamo vincere stasera, la Juve è una grande squadra e dobbiamo mostrare le nostre qualità in uno stadio importante. I gol? Faccio del mio meglio per segnare, gioco un po’ più basso per legare il gioco della squadra ma spero di segnare stasera e di avere le mie occasioni.

Ci troviamo in un gran stadio, molto bello. E bella è anche la partita, spero in una bella serata. Abbiamo avuto una lunga settimana, penso ci siamo preparati nel modo giusto e abbiamo fatto un buon lavoro. Sta a noi dimostrarlo in campo stasera. Gattuso? Mi piace, gioca un calcio che piace a tutti in squadra. Stiamo giocando bene e spero potremo continuare così.