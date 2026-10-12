Tavares esulta sui social: "Il primo è sempre speciale". La risposta di Cancelo: "Due settimane con me..."

Il primo gol non si dimentica mai. Nonostante sia arrivato dopo due stagioni in biancoceleste, il portoghese può finalmente festeggiare la sua prima rete. Un missile da 29 metri che ha spaccato la porta avversaria e aperto le marcature contro il Monza dopo soli 2 minuti e 37 secondi.

"Il primo è sempre speciale", ha scritto il portoghese sul proprio profilo Instagram, scatenando le reazioni non solo dei tifosi, ma anche dei compagni di squadra alla Lazio e in Nazionale.

Il commento di Cancelo

Tra i commenti è spiccato anche quello di Joao Cancelo, compagno in Nazionale di Tavares, che sotto al post ha scherzato così: “Ecco cosa succede dopo due settimane con me 😂❤️”.

Il post di Tavares