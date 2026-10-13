Lazio-Monza, Lotito incredulo per i cori degli ospiti: il Giudice Sportivo interviene

Lazio-Monza, cori contro Lotito dal settore ospiti: arriva la decisione del Giudice Sportivo

Durante Lazio-Monza, partita che ha regalato alla squadra di Gattuso la quinta vittoria nelle prime sei giornate, allo Stadio Olimpico si è verificato un episodio decisamente insolito. A finire nel mirino dei cori è stato ancora una volta il presidente biancoceleste Claudio Lotito, ma questa volta le contestazioni non sono arrivate dai sostenitori laziali.

A sorprendere è stata infatti la provenienza dei cori offensivi, intonati più volte dal settore ospiti occupato dai tifosi del Monza. Una circostanza che ha attirato l'attenzione dei presenti e dello stesso presidente della Lazio.

Lotito, sentendo arrivare i cori dalla propria destra, si è girato ripetutamente verso il settore riservato ai sostenitori lombardi, mostrando evidente stupore per una contestazione proveniente da una parte dello stadio diversa da quella abituale.

Lazio-Monza, i cori contro Lotito sorprendono anche il presidente

Il presidente biancoceleste è ormai abituato a essere destinatario di cori di contestazione da parte di una parte della tifoseria laziale. Durante la sfida contro il Monza, però, la situazione è stata differente.

A rivolgergli i cori sono stati infatti i tifosi della formazione avversaria, provocando una reazione di sorpresa da parte dello stesso Lotito, che ha rivolto più volte lo sguardo verso il settore ospiti.

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