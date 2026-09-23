Lazio-Ryanair, nuovo botta e risposta social: la replica biancoceleste diventa virale

Lazio-Ryanair, atto secondo. Torna il botta e risposta sui social tra la compagnia aerea irlandese e il club biancoceleste. Questa volta, però, alla provocazione di Ryanair è arrivata la replica della Lazio, con una battuta pubblicata su X.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'azienda irlandese ha nuovamente punzecchiato i biancocelesti, facendo riferimento alla differenza tra i 13 punti raccolti in Serie A e gli 8 attesi sulla base delle occasioni create.

Il messaggio pubblicato da Ryanair è stato ironico: «Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio». Una provocazione alla quale, con la squadra in vetta alla classifica, questa volta il club ha deciso di rispondere.

Lazio-Ryanair, la risposta biancoceleste dopo la provocazione

Il precedente risale ad agosto. Dopo il ko della Lazio contro il Mantova, Ryanair aveva ironizzato sui social invitando Gennaro Gattuso a compilare un'allegata domanda di impiego.

In quell'occasione, secondo quanto riportato da Il Messaggero, da Formello non era arrivata alcuna replica. Il club aveva scelto il silenzio davanti allo sfottò della compagnia aerea.

Questa volta lo scenario è stato differente.

Lazio in vetta, il club replica a Ryanair su X

Con la Lazio in testa alla classifica, i biancocelesti hanno risposto direttamente all'ultimo messaggio di Ryanair.

La replica pubblicata su X è stata altrettanto sarcastica: «È come il vostro volo delle 8 che decolla alle 13».

Un nuovo capitolo, dunque, del curioso confronto social tra Lazio e Ryanair. Una disputa a colpi di battute che, come sintetizzato da Il Messaggero, si è trasformata in un'altra irriverente sfida “d'alta quota”.