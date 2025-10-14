Serie A, i terzini sinistri con il valore di mercato più alto: la posizione di Tavares

Secondo quanto riportato da Transfermarkt.it e successivamente ripreso da Sky Sport, il noto portale ha stilato una classifica dei terzini sinistri con il valore di mercato più alto in Serie A.

Tra i nomi presenti nella lista figura anche quello del portoghese Nuno Tavares, attualmente in forza alla Lazio di Maurizio Sarri. Nonostante un avvio di stagione complicato e al di sotto delle aspettative, l’ex Arsenal è considerato tra gli esterni più preziosi del campionato italiano. Transfermarkt ha attribuito al terzino lusitano un valore di 20 milioni di euro, una cifra decisamente superiore rispetto a quanto investito dalla Lazio per assicurarselo.

La classifica

Federico Dimarco: 50 mln Andrea Cambiaso: 35 mln Carlo Augusto: 26 mln Estupinan: 22 mln Honest Ahanor: 20 mln Miguel Gutierrez: 20 mln Nuno Tavares: 20 mln Matias Olivera: 20 mln Angelino: 20mln Kostas Tsimikas: 18mln

Il post Instagram