Serie A, i terzini sinistri con il valore di mercato più alto: la posizione di Tavares
La classifica dei terzini sinistri con il valore di mercato più alto: il posizionamento di Nuno Tavares
Secondo quanto riportato da Transfermarkt.it e successivamente ripreso da Sky Sport, il noto portale ha stilato una classifica dei terzini sinistri con il valore di mercato più alto in Serie A.
Tra i nomi presenti nella lista figura anche quello del portoghese Nuno Tavares, attualmente in forza alla Lazio di Maurizio Sarri. Nonostante un avvio di stagione complicato e al di sotto delle aspettative, l’ex Arsenal è considerato tra gli esterni più preziosi del campionato italiano. Transfermarkt ha attribuito al terzino lusitano un valore di 20 milioni di euro, una cifra decisamente superiore rispetto a quanto investito dalla Lazio per assicurarselo.
La classifica
- Federico Dimarco: 50 mln
- Andrea Cambiaso: 35 mln
- Carlo Augusto: 26 mln
- Estupinan: 22 mln
- Honest Ahanor: 20 mln
- Miguel Gutierrez: 20 mln
- Nuno Tavares: 20 mln
- Matias Olivera: 20 mln
- Angelino: 20mln
- Kostas Tsimikas: 18mln