Serie A, i terzini sinistri con il valore di mercato più alto: la posizione di Tavares

La classifica dei terzini sinistri con il valore di mercato più alto: il posizionamento di Nuno Tavares

Secondo quanto riportato da Transfermarkt.it e successivamente ripreso da Sky Sport, il noto portale ha stilato una classifica dei terzini sinistri con il valore di mercato più alto in Serie A.

Tra i nomi presenti nella lista figura anche quello del portoghese Nuno Tavares, attualmente in forza alla Lazio di Maurizio Sarri. Nonostante un avvio di stagione complicato e al di sotto delle aspettative, l’ex Arsenal è considerato tra gli esterni più preziosi del campionato italiano. Transfermarkt ha attribuito al terzino lusitano un valore di 20 milioni di euro, una cifra decisamente superiore rispetto a quanto investito dalla Lazio per assicurarselo.

La classifica

  1. Federico Dimarco: 50 mln
  2. Andrea Cambiaso: 35 mln
  3. Carlo Augusto: 26 mln
  4. Estupinan: 22 mln
  5. Honest Ahanor: 20 mln
  6. Miguel Gutierrez: 20 mln
  7. Nuno Tavares: 20 mln
  8. Matias Olivera: 20 mln
  9. Angelino: 20mln
  10. Kostas Tsimikas: 18mln

