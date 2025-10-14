Chiusa l'Academy di Immobile: scattato il sequestro

Tegola pesantissima per l’ex attaccante biancoceleste Ciro Immobile, che si trova ora a dover fare i conti con il sequestro del suo centro sportivo. Una notizia che ha rapidamente scosso l’intero panorama calcistico italiano, a causa delle gravi accuse legate a presunti abusi edilizi all’interno della struttura situata a Napoli.

Il centro, denominato "Immobile Academy - Centro Sportivo Parlati", è stato fondato proprio dall’ex bomber della Lazio. Tuttavia, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, è emersa un’indiscrezione che ha trovato conferme ufficiali: il centro sportivo è stato posto sotto sequestro dalle autorità competenti.

Centro sportivo sequestrato: il motivo

Alla base del provvedimento ci sarebbero una serie di interventi edilizi effettuati senza le necessarie autorizzazioni, in un’area sottoposta a vincoli ambientali. Ma non solo: tra le accuse mosse vi è anche la gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi.

Sei indagati

Attualmente risultano sei gli indagati, accusati di aver realizzato opere abusive e di aver violato le normative in materia ambientale. La vicenda è ancora in fase di sviluppo e si attendono ulteriori aggiornamenti sull’inchiesta in corso.

L’indagine che ha portato al sequestro del centro sportivo ha avuto origine lo scorso aprile, quando, durante un sopralluogo, le autorità avevano riscontrato interventi su un terreno che già in precedenza aveva subito degli abusi edilizi non condonati.

Secondo quanto emerso, sarebbero stati eseguiti nuovi interventi edilizi sopra strutture già abusive, aggravando ulteriormente la situazione. Tra le principali violazioni rilevate figura anche un cambio di destinazione urbanistica di alcune particelle da bosco alto a parcheggio. Ora l’inchiesta proseguirà con ulteriori accertamenti.