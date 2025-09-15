Serie A, Cremonese solida: pareggio contro il Verona

Difesa granitica dei grigiorossi, mentre nel secondo tempo debutta in Serie A Jamie Vardy

Serie A - Depositphotos
Partita a reti bianche

La Cremonese ha respinto ogni tentativo offensivo della formazione di Zanetti, particolarmente ispirata con Giovane e Gift Orban in avanti. La gara si è conclusa senza reti, con il risultato finale di 0-0.

L’esordio di Vardy

Nella ripresa l’allenatore Davide Nicola ha deciso di concedere spazio anche a Jamie Vardy. L’attaccante inglese ha così collezionato il suo debutto ufficiale in Serie A con la maglia della Cremonese.

