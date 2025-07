Mondiale per Club: le partite in programma stasera, in campo un'Italiana

La fase dei quarti di finale del FIFA Club World Cup sta per aprire le porte, infatti, a partire dal 4 luglio le squadre scenderanno in campo e si sfideranno per tentare di accedere alla semifinale che, come la partita che decreterà il vincitore, si giocherà al Metlife Stadium di New York.

Le partite in programma stasera

Stasera i tifosi potranno seguire gli ultimi due scontri degli ottavi di finale, infatti, alle ore 21:00 scenderanno in campo il Real Madrid e la Juventus, mentre alle ore 03:00 si potrà seguire Borussia Dortmund-Monterrey. Entrambe le partite saranno trasmesse sulla piattaforma Dazn sia per gli abbonati che per chi si iscrive gratuitamente, inoltre, si potrà seguire l'incontro tra la spagnola e l'italiana anche su Canale 5.

Mondiale per Club: le squadre eliminate agli ottavi

Gli ottavi di finale hanno mostrato risultati sorprenderti, tanto che nella serata di ieri l'Inter di Chivu, dopo aver perso 0-2 contro il Fluminense, ha terminato il suo percorso nel Mondiale per Club. Palmeiras e Chelsea, invece, dopo aver sconfitto rispettivamente Botafogo e Benfica, sono riuscite ad accedere ai quarti di finale, così come il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, che il 5 luglio si sfideranno per poter accedere alla semifinale. Un altro risultato sorprendente si è verificato ieri notte nel match tra il Manchester City e Al-Hilal, guidato dall'ex mister neroazzurro Simone Inzaghi, infatti, l'incontro si è chiuso 3-4 e con il conseguente passaggio di turno del club arabo.