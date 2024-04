SERIE A | Lazio-Hellas Verona, la designazione arbitrale

Messi in archivio i due giorni di Coppa Italia, che hanno visto la Juventus e l'Atalanta staccare il pass per la Finale in programma il 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, torna il campionato di Serie A. La 34esima giornata si aprirà domani, venerdì 26 aprile, con l'anticipo che vedrà affrontarsi Frosinone e Salernitana.

Nel turno numero 34 di A, la Lazio sarà impegnata allo Stadio Olimpico di Roma sabato 27 aprile. I biancocelesti infatti, alle 20:45, affronteranno l'Hellas Verona. La squadra di Igor Tudor, grande ex della sfida, arriva da due vittorie consecutive in campionato, contro Salernitana (4-1) e Genoa (0-1), e vuole proseguire verso l'obiettivo Europa. L'Hellas invece arriva da quattro punti raccolti nelle ultime due sfide, portandosi attualmente a +3 sul terz'ultimo posto in classifica.

Lazio-Hellas Verona, la designazione arbitrale: ecco chi dirigerà il match

In vista della gara dello Stadio Olimpico di Roma in programma sabato 27 aprile alle ore 20:45, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Davide Massa (Sezione di Imperia)

ASSISTENTI: Costanzo - Passeri

QUARTO UOMO: Tremolada

V.A.R.: Pairetto

A.V.A.R.: Doveri