Sinner incontra Papa Leone XIV: udienza in Vaticano con racchetta, genitori e trofei

Jannik Sinner è stato ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV, accompagnato dai genitori, oltre che dal presidente della FITP Angelo Binaghi. L’incontro, avvenuto in Vaticano dietro l’Aula Paolo VI, ha visto protagonista il numero uno del tennis mondiale, apparso emozionato nel conoscere il Pontefice, da sempre appassionato di tennis. La FITP ha esposto i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, celebrando così un momento storico per lo sport italiano.

Sinner in Vaticano: un incontro storico tra sport e spiritualità

Due giorni prima, il Papa aveva scherzato con i giornalisti dicendo “basta che non porti Sinner” – riferimento al significato in inglese del cognome del tennista (“peccatore”) – in risposta a chi proponeva Agassi. Una battuta che ha preceduto uno dei primi incontri privati del Papa con una personalità pubblica, addirittura prima del Presidente Mattarella e della Premier Meloni.

Sinner ha donato al Papa una racchetta e una pallina da tennis, chiedendo con un sorriso: «Vuole giocare?». Leone XIV ha risposto ridendo: «Lasciamo stare, qui meglio di no» e ha aggiunto: «A Wimbledon mi lascerebbero giocare…», alludendo al dress code del torneo inglese. Il Pontefice si è poi congratulato per la vittoria del giorno prima agli Internazionali: «Hai vinto», ha detto. «Ci siamo riusciti», ha risposto Sinner.

Il regalo al Papa e la battuta su Wimbledon: il lato umano di Sinner

In conferenza stampa dopo la vittoria su De Jong, a una domanda sull’ironia del Papa, Sinner ha replicato: «Mi volete mettere in difficoltà con queste domande! Ma è bello sapere che al Papa piace il tennis».

Nel pomeriggio Sinner si allenerà sul campo 5 del Foro Italico, poi assisterà alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna allo stadio Olimpico. Intanto attende di conoscere l’avversario dei quarti agli Internazionali BNL d’Italia: la sfida Ruud-Munar, rinviata per pioggia, è in programma oggi alle 14.