Reilly Opelka oltre al tennis tanta Lazio nel cuore

Il tennista statunitense Reillly Opelka ha dimostrato di essere un appassionato di Lazio in modo profondo e accanito quasi. Anche nella sfida giocata dai biancocelesti contro la Juventus, Opelka era sugli spalti, pronto a sostenere la sua squadra del cuore. Nonostante la sua nazionalità non parliamo di una semplice simpatia ma di una vera e propria fede calcistica nata dal nulla ma radicata a lui come se fosse un romano. In assenza del tennis, Opelka, dimostra spesso di dedicare le sue attenzione al calcio e in particolare alla passione per i biancocelesti. In questi istanti ha condiviso anche un post social dove torna a parlare della sua Lazio.

Il post social di Opelka

Le parole e la fede calcistica condivisa con il collega

Il post sembra quello di un tifoso fino al midollo, una frase, tanto senso di appartenenza e tradizione storica radicata nella capitale. La frase presente sul suo profilo Instagram recita : “La più antica della capitale, fatta solo di gente che vale. SFL”, messaggio accompagnato da un cuore bianco e uno celeste con un'aquila. Ovviamente un gesto che ha fatto impazzire il popolo laziale che ha sottolineato l'avvenuto a suon di complimenti verso il tennista americano. Non solo lui però a sostenere la Lazio. Un altro collega, contagiato proprio da Opelka, ha fatto esplodere il suo sentimento per i colori biancocelesti. Parliamo di Tommy Paul che proprio nel post in questione ha commentato con un “Forzaaaa”. I due tennisti sono protagonisti in questi giorni degli internazionali di tennis a Roma e la società biancoceleste, a conoscenza della loro fede laziale, gli ha fatto recapitare due maglie personalizzate con i loro nomi sul retro.