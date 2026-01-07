Ratkov atteso stasera in tribuna all’Olimpico
L’attaccante arrivato dal Salisburgo vedrà per la prima volta la sua nuova squadra dal vivo questa sera contro la Fiorentina
Olimpico - Fraioli
L’avventura di Petar Ratkov con la maglia della Lazio è pronta a cominciare. Il centravanti classe 2003 arriva dal Salisburgo, con cui ha messo a segno 9 reti in 17 apparizioni stagionali in campionato, per sostituire Taty Castellanos, ceduto al West Ham per 30 milioni di euro.
Il nuovo attaccante presente all’Olimpico
In attesa dell’ufficialità la punta sarà questa sera allo Stadio Olimpico per vedere la sua prossima squadra in azione. Ratkov sbarcherà questa sera tra le 18 e le 19 a Fiumicino e successivamente si dirigerà allo Stadio.