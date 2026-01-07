Abbate: "Sarri non sa chi sia Ratkov. Non ha caratteristiche adatte al mister. Mezz'ala? Non credo che..."

Le dichiarazioni di Alberto Abbate ai microfoni di Radio Laziale in merito alle ultime notizie di calciomercato un casa Lazio.

Ratkov? La sua risposta è che non sa chi sia. Fino all'altro ieri mattina hanno continuato a dirgli che provavano a prendere Raspadori. Come abbiamo detto anche in radio in questi giorni, c'era questo patto sul fatto che se non arrivano a Raspadori avrebbero preso magari un baby da far crescere alle spalle di Noslin e Dia. Lui ha detto, vabbè, prendetelo, perché poi ci giochiamo tutto sulla mezz'ala. Il fatto è che se prendevano un baby, gli avrebbero preso il colpo grosso a centrocampo. E chi è il colpo grosso a centrocampo? Io non credo che questo avverrà, ma torniamo un attimo sul baby. Il problema non è tanto Ratkov.