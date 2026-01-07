Abbate: "Sarri non sa chi sia Ratkov. Non ha caratteristiche adatte al mister. Mezz'ala? Non credo che..."
L'intervento radiofonico del giornalista Alberto Abbate a Radio Laziale
Le dichiarazioni di Alberto Abbate ai microfoni di Radio Laziale in merito alle ultime notizie di calciomercato un casa Lazio.
Abbate a Radio Laziale
Ratkov? La sua risposta è che non sa chi sia. Fino all'altro ieri mattina hanno continuato a dirgli che provavano a prendere Raspadori. Come abbiamo detto anche in radio in questi giorni, c'era questo patto sul fatto che se non arrivano a Raspadori avrebbero preso magari un baby da far crescere alle spalle di Noslin e Dia. Lui ha detto, vabbè, prendetelo, perché poi ci giochiamo tutto sulla mezz'ala. Il fatto è che se prendevano un baby, gli avrebbero preso il colpo grosso a centrocampo. E chi è il colpo grosso a centrocampo? Io non credo che questo avverrà, ma torniamo un attimo sul baby. Il problema non è tanto Ratkov.
Continua il giornalista
C'era un accordo per prendere un baby da far crescere a quel punto, tanto se non potete arrivare a Raspadori, prendete chi volete. Il problema è che Ratkov magari sarà l'attaccante di prospettiva più forte del mondo. Tutti ci dicono che oggettivamente è un buon prospetto. Il problema è che ha delle caratteristiche che non c'entrano nulla. Il baby deve essere almeno uno con le caratteristiche adatte a Sarri. Ma se lui ti ha rifiutato Lucca, Pinamonti, Piccoli, tu vuoi prendere uno spilungone di un metro e novantatré? Che è fortissimo di testa, vorrei sapere chi li fa i cross, Lazzari?