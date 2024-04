Gli Europei sono alle porte (14 giugno - 14 luglio) ed il dubbio attaccanti, il C.T. Luciano Spalletti se lo porterà fino alla fine quando sarà chiamato a stilare nero su bianco le convocazioni definitive ed ufficiali. Da una parte c'è Gianluca Scamacca, uno dei candidati a far parte della spedizione azzurra, il quale è in un buon momento di forma con il suo punto più alto registrato nella notte di Anfield mettendo a segno una doppietta nell'andata di questi Quarti di Finale di Uefa Europa League. Dall'altra c'è Ciro Immobile, invece, che non sta affrontando un buon momento, ma che vorrà certamente impegnarsi al massimo per ricevere l'attenzione di Spalletti. Jurgen Klopp, nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara di Europa League del suo Liverpool contro l'Atalanta, oltre ad essersi espresso su Gianluca Scamacca ha parlato anche di Ciro Immobile, allenato ai tempi del Borussia Dortmund. Di seguito il suo intervento ai microfoni di SkySport:

Klopp su Scamacca

Scamacca in Nazionale? È un ottimo giocatore, contro di noi ha fatto un'ottima partita. È bravissimo in quello che fa, anche se forse deve concentrarsi di più sulla porta e sul fare gol. Ha tante qualità, è completo e credo possa fare bene in Nazionale.

Klopp su Immobile e la possibile coppia con Scamacca