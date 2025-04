FORMELLO | Lazio-Parma: torna Isasken dalla squalifica, avanti con Pellegrini a sinistra

La Lazio ospita il Parma per continuare a tenere viva la corsa alla prossima Champions League. Marco Baroni ritrova Gustav Isaksen dopo la squalifica e perde Lazzari per un problema muscolare, ancora non si hanno tempistiche per l’infortunio del laterale destro. Nel pomeriggio è andata in scena la rifinitura a Formello con la sensazione che il tecnico abbia battezzato l’undici dei prossimi impegni che potrebbero variare solamente di fronte ad impedimenti. Fra i pali la gerarchia è ormai consolidata a favore di Mandas con Provedel retrocesso a portiere di riserva. Scala sulla linea dei difensori Adam Marusic con Luca Pellegrini sul fronte opposto, al centro la coppia è quella composta da Gila e Romagnoli. In mezzo al campo Guendouzi e Rovella con attenzione particolare al regista italiano che è entrato nuovamente nell’elenco dei diffidati. Davanti ci sarà il danese a destra con Zaccagni sulla corsia mancina. Sulla trequarti confermato Dia che dovrà salire in appoggio al Taty Castellanos.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Marusic, Gigot, Provstgaard, Hysaj, Basic, Dele-Bashiru, Tchaouna, Ibrahimovic, Pedro, Noslin.

Squalificati: Belahyane.

Diffidati: Belahyane, Rovella, Zaccagni.

Indisponibili: Lazzari, Nuno Tavares, Patric.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Hainaut; Delprato, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Cristian Chivu.

A disposizione: Corvi, Marcone, Lovik, Balogh, Camara, Cancellieri, Haj Mohamed, Estevez, Bernabé, Man, Djuric, Ondrejka, Almqvist.

Squalificati: -

Diffidati: Balogh, Haj Mohamed, Keita, Valenti.

Indisponibili: Bernabé, Estevez, Circati, Kowalski, Charpentier, Benedyczak, Osorio, Mihaila, Vogliacco.



ARBITRO



Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

Assistenti: Daniele Bindoni (sezione di Venezia) – Alberto Tegoni (sezione di Milano)

IV uomo: Marco Monaldi della sezione di Macerata

VAR: Davide Ghersini (sezione di Genova)

AVAR: Francesco Meraviglia (sezione di Pistoia)