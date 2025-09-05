US Open, Sinner sfida Auger-Aliassime: orario semifinale e dove vederla in TV in chiaro e streaming

Sinner-Auger-Aliassime oggi agli US Open: orario e programma completo

Jannik Sinner torna sul campo degli US Open per disputare la semifinale contro Felix Auger-Aliassime. Il numero 1 del ranking parte favorito in un match che sarà il secondo sull'Arthur Ashe e comincerà nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, non prima dell’1 di notte italiana. Chi passerà la semifinale affronterà domenica sera in finale il vincitore della super sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Nei precedenti sono tre gli incroci, con l’italiano vittorioso nell’ultimo confronto.

Photo by Dylan Buell/Getty Images)

Dove vedere Sinner-Auger-Aliassime in TV e streaming agli US Open

La semifinale Sinner-Auger-Aliassime è in programma stanotte, venerdì 5 settembre, con inizio fissato all’1 italiana. L’orario potrà slittare in caso di durata eccessiva della prima semifinale tra Djokovic e Alcaraz. La partita sarà trasmessa in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 Sky) e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In streaming si potrà seguire su Sky Go, NOW e SuperTenniX (gratis per i tesserati FITP), oltre che sul sito ufficiale di SuperTennis.

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime

I due tennisti si sono affrontati tre volte. Il canadese vinse i primi due match, a Madrid e Cincinnati nel 2022, quando Sinner non era ancora al livello attuale. Poche settimane fa, però, l’azzurro ha dominato a Cincinnati vincendo 6-0 6-2, dimostrando la crescita che lo ha reso uno dei protagonisti assoluti del circuito.