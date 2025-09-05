Italia-Estonia, la probabile formazione di Gattuso

Serata speciale a Bergamo: Gennaro Gattuso debutta ufficialmente sulla panchina della Nazionale. L’occasione è la sfida contro l’Estonia, valida per la terza giornata delle qualificazioni al prossimo Mondiale. Un appuntamento che segna l’inizio di una nuova era azzurra, attesa da un cambio di passo dopo le ultime difficoltà.

Le scelte di formazione

Il nuovo ct sembra orientato a puntare su una difesa a quattro con Calafiori e Bastoni al centro davanti a Donnarumma. In mediana spazio alla coppia Barella–Tonali, mentre in attacco Gattuso dovrebbe schierare sia Kean che Retegui, con Politano e Zaccagni sugli esterni. Un undici votato all’equilibrio ma anche alla profondità, chiamato a partire col piede giusto contro l’Estonia.

Di seguito il probabile 11 di partenza

ITALIA 4-2-3-1- Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Di Marco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui.