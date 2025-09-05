Serie A Enilive | Lazio-Roma, la vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica le modalità di vendita dei tagliandi per la gara di campionato Serie A Enilive Lazio-Roma.





PRELAZIONI E PROMOZIONI:

1) PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO: ESCLUSO QUELLI DEL DISTINTO SUD EST E CURVA MAESTRELLI

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell`abbonamento Aquilotto under 14 di tutto lo stadio escluso quelli dei settori Distinti Sud Est e Curva Maestrelli, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto al costo di 10 € nel seguente periodo:

- dalle ore 16:00 di lunedi 1° settembre, fino alle ore 24:00 di giovedi 4 settembre.

Punti Vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card S.S. Lazio:





- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...





- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE - CODICE EAG...

I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 16:00 di venerdi 5 settembre.

2) PROMOZIONE PER TUTTI GLI ABBONAMENTI DEI DISTINTI SUD EST E CURVA MAESTRELLI COMPRESO GLI AQUILOTTI

Tutti gli abbonati dei Distinti Sud Est e Curva Maestrelli compreso gli Aquilotti under 14, come comunicato in campagna abbonamenti non hanno diritto a questa gara ma potranno acquistare un tagliando di Tribuna Tevere – Tevere Parterre - Tevere Top e di Tribuna Monte Mario Top e Laterale Nord come da tabella prezzi e nel seguente periodo:

- dalle ore 16:00 di lunedi 1° settembre, fino alle ore 24:00 di giovedi 4 settembre.

Punti Vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

Questo tipo di tariffa non sarà abilitata al cambio nominativo.

Per accedere alla promozione, sarà necessario inserire on-line o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card della S.S. Lazio:

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...





- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE - CODICE EAG...





VENDITA LIBERA:





1) SETTORI TRIBUNA MONTE MARIO TOP E LATERALE NORD, ONORE CENTRALE E LATERALE





- dalle ore 16:00 di venerdi 5 settembre fino ad inizio gara:

Punti Vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

2) SETTORI TRIBUNA TEVERE - TEVERE TOP - TEVERE GOLD - PARTERRE CENTRALE E LATERALE

- dalle ore 16:00 di venerdi 5 settembre fino ad inizio gara:

AL MOMENTO LA TRIBUNA TEVERE E` ACQUISTABILE SOLO TRAMITE IL CODICE DELLA TESSERA DEL TIFOSO 1900 O LA EAGLE CARD (fino al massimo di 4 tagliandi).

Per accedere alla vendita della tribuna tevere, sarà necessario inserire on-line o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card S.S. Lazio:





- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...





- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE - CODICE EAG...

Punti Vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL`ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi e degli abbonamenti:





- Via dei Gladiatori per i tagliandi Media - Sponsor Hospitality - Tribuna d`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario





- Via Nigra-Stadio dei Marmi per i tagliandi di Tribuna Disabili in Carrozzella





- Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere tutta.





Si ricorda a tutti i possessori di abbonamenti e biglietti della Tribuna Tevere, per motivi di ordine pubblico non potranno accedere dai soliti varchi di Piazza Lauro De Bosis ma da Viale Paolo Boselli verso Piazza Piero Dodi

Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8).

Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.





Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell`Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d`identità.

SETTORI E PREZZI:

Ricordiamo che i settori Distinti Nord Est e Nord Ovest e Curva Nord, sono esauriti con gli abbonamenti ma gli eventuali posti non confermati dagli abbonati aquilotti under 14, verranno messi in vendita libera.

Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80 %.

(*) I biglietti ridotti Invalidi Civili al 100% e la Tribuna Tevere non deambulanti entrambi con accompagnatore, posso essere acquistati solo presso i negozi Lazio Style 1900.

(**) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 01/01/2009.

(***) Prelazione e Promozione per i tagliandi Ridotto Under 14 Aquilotto per i ragazzi nati dal 01/01/2011.

(****) Promozione riservata a tutti gli abbonati dei Distinti Sud Est e Curva Maestrelli escluso gli Aquilotti under 14.

I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2021 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.

All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

CAMBIO NOMINATIVO DERBY

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.

Per esporre uno striscione NON CENSITO DALL`OSSERVATORIO allo stadio, è obbligatorio presentare una richiesta. Clicca qui per scaricare il modulo per poi inviarlo alla mail: [email protected]. Il richiedente verrà contattato solo in caso di esito negativo.