Messi incerto sul futuro a Miami, il rinnovo è in dubbio

Dal suo arrivo nel 2023, Lionel Messi ha rivoluzionato l’Inter Miami e dato nuova visibilità alla MLS. Capitano e simbolo del club, è al centro del progetto sportivo e mediatico della squadra rosanero.

Contratto in scadenza

Con il contratto in scadenza a fine 2025, la dirigenza, rappresentata da Jorge Más, ha confermato l’avvio delle trattative per il rinnovo. “Stiamo parlando con lui del futuro”, ha detto il proprietario del club.

Depositphotos

Le parole di Mascherano

Anche Javier Mascherano spera nella conferma del fuoriclasse: “La sua permanenza è fondamentale”. Ma dopo l’ultima sconfitta, Messi ha gelato i tifosi: “Il mio rinnovo? Non so nulla”. Il futuro resta in sospeso.