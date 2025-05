Pallone d’Oro 2025: ecco quando si terrà la cerimonia

La cerimonia del Pallone d’Oro 2025 avrà luogo lunedì 22 settembre presso il suggestivo Théâtre du Châtelet, nel cuore di Parigi. L’annuncio è stato diffuso da France Football, la celebre rivista francese che ogni anno assegna il riconoscimento individuale più prestigioso nel panorama calcistico mondiale.

Le candidature e le tempistiche

I nominati per i vari trofei, inclusi quelli giovanili e il premio Yashin per i portieri, saranno annunciati nella prima metà di agosto 2025. I candidati principali per il Pallone d’Oro, sia nella categoria maschile che femminile, saranno 30 per ciascun genere.

Grande novità: parità totale con il calcio femminile

L’edizione 2025 segna una svolta storica: tutti i trofei assegnati agli uomini saranno attribuiti anche alle donne, rafforzando l’equità nel riconoscimento del talento calcistico globale.

Il meccanismo della votazione

La votazione per il Pallone d’Oro coinvolge:

100 giornalisti internazionali per il trofeo maschile (uno per ogni Paese nella top 100 del ranking FIFA)

50 giornalisti per quello femminile (uno per ogni Paese nella top 50)

Ogni elettore deve stilare una Top 10 personale. A ciascuna posizione corrisponde un punteggio, e il giocatore o la giocatrice con il totale più alto si aggiudica il trofeo.

IPA

I criteri di valutazione

Dal 2024, i voti si basano su tre criteri principali, in ordine di importanza:

1. Prestazioni individuali e carattere

2. Risultati collettivi e trofei conquistati

3. Classe e fair play

Il criterio legato alla carriera complessiva, presente fino al 2023, è stato rimosso.