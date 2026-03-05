Lazio-Atalanta, Cataldi: "Clima anomalo ma dobbiamo accettarlo"

Al termine dell'incontro Lazio-Atalanta, valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, Danilo Cataldi è intervenuto a LSC.

Abbiamo fatto una buona partita, peccato subire i due gol a distanza di pochi minuti dai nostri, dobbiamo gestire meglio queste situazioni. Ho visto una Lazio viva, non come a Torino, una Lazio combattiva che ha provato a vincere. Analizzeremo gli errori, dobbiamo ripartire da questo.

Mi ha fatto un bell'effetto, chiaro che averli all'interno dello stadio è diverso, clima anomalo però dobbiamo accettarlo.

Noi proviamo a dare tutto, sono contento, si è vista un'altra Lazio. Andremo a Bergamo e cercheremo di prenderci questa finale. Dobbiamo prendere le cose positive e portarle anche in campionato, da lunedì dobbiamo essere questi, poi i risultati possono variare ma la Lazio deve essere questa.