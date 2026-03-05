Cataldi in conferenza: "Amarezza per il pareggio. La squadra è con il mister. I tifosi..."

Dalla Sala Stampa dell'Olimpico di Roma è intervento Danilo Cataldi per commentare la prestazione della Lazio al termine della sfida contro l'Atalanta.

Volevo dire una cosa inerente all'episodio in cui ho detto all'arbitro che ci stavamo giocando la vita. Non metto a paragone una partita di calcio con altro, con ciò che sta succedendo da altre parti. Era inserente all'ambito sportivo.

Penso che il peccato sia stato subire gol dopo solo un minuto e mezzo averli fatti. Dobbiamo migliorare. Dopo aver subito ci siamo abbassati troppo. È una squadra con qualità importanti. Ci sono delle situazioni che dobbiamo gestire meglio.

Giocare in un ambiente strapieno sarebbe stato diverso, avrebbero fatto qualcosa di bellissimo. Ma rispettiamo le scelte, è normale che vedere lo stadio vuoto da chi è in campo è complicato. Stiamo provando a dare tutto.

Cosa aspettarci il 22 aprile dopo la prestazione di Torino? Anche in campo ci siamo resi conto di aver fatto una prestazione brutta: quando non si ha qualcosa dentro, si può parlare di tattica, moduli, ma quando non si ha qualcosa dentro, parlo di tutti, si fa fatica. L'augurio è quello di essere questi, magari anche di perdere le partire, pur restando questi.

La squadra è con il mister. È un gruppo coeso. Solo due settimane fa abbiamo giocato con la Juve. Con Cagliari e Torino c'è stato un blackout dove si è fatta fatica a cercare una motivazione. Ma siamo un gruppo tranquillo e unito. A volte le stagioni sono complicate per vari fattori e bisogna andare avanti.

Abbiamo 34 punti, ma siamo la Lazio. Le motivazioni le dobbiamo trovare, stiamo facendo un campionato scadente. Con la coppa Italia possiamo andare in Europa, ma le motivazioni in campionato si devono trovare. È una cosa che dobbiamo assolutamente fare.