Cristo Munoz dice addio al Barça: "È il momento di salutare la mia casa". E la Lazio lo aspetta

La Lazio, da ieri, è molto vicina a chiudere un'operazione a 0 dalla Spagna: si tratta di Cristobal Munoz, centrocampista classe 2005 che tra qualche giorno si svincolerà dal Barcellona. Intanto il giovane talentino, che probabilmente sarà aggregato all'Under 19 biancoceleste, ha già salutato il Barça attraverso il proprio profilo Instagram con una lettera.

Sono arrivato dall’Almeria all’età di 12 anni per vivere il sogno di qualsiasi bambino che inizia a giocare a calcio: indossare i colori della maglia del Barça. Oggi dopo 7 anni è il momento di salutare la mia casa, crescere nella Masia e aver potuto far parte di questo club è stato un orgoglio e un privilegio molto grande. Grazie a ciascuna delle persone che hanno fatto parte del mio percorso con il Barcellona. Dai dipendenti della residenza che ci sono sempre stati per aiutarmi, così come a chi lavora nel club sotto l’aspetto sportivo (allenatori, fisioterapisti, medici…). Sarò grato per il legame che ho formato in questi anni, senza dubbio, è qualcosa che non dimenticherò mai. Anche a tutti i miei colleghi, con cui ho condiviso lo spogliatoio e tante ore ogni giorno, i bei momenti, gli aneddoti saranno sempre qualcosa che porterò con me. Naturalmente, poi, la mia famiglia e gli amici che sono stati sempre con me dall’inizio: ogni gol, ogni risultato, ogni brutto momento. Loro sono stati una motivazione in più per guardare lo stemma e capire quanto ero privilegiato. Mi sento orgoglioso di aver difeso questa maglia e di essere cresciuto come calciatore e come persone in un percorso che non era affatto facile