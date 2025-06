Lazio, fissate le date per gli Open Day Women: tutte le informazioni dell’iniziativa

La Società Sportiva Lazio comunica, attraverso una nota ufficiale, una nuova iniziativa rivolta alle ragazze e concernente la Lazio Women. Il progetto potrà includere numerose ragazze di svariate fasce d’età.

Il progetto della Lazio

La Lazio apre le porte della propria scuola calcio con un open day dedicato a tutte le ragazze che desiderano avvicinarsi o scoprire il mondo del calcio: un’occasione speciale per conoscere da vicino la realtà biancoceleste, vivere un’esperienza sul campo e scoprire il percorso sportivo offerto alle giovani calciatrici. L’iniziativa è aperta a tutte le ragazze, di diverse età, che vogliono provare, mettersi in gioco e iniziarono avventura fatta di sport, passione e spirito di squadra. L’open day avrà luogo in diverse giornate di luglio, a seconda della fascia d’età delle ragazze - più precisamente dal 7 al 18 luglio - presso il centro sportivo Green Club situato in Via Fratelli Maristi, 94 a Roma. Nella nota ufficiale, oltre ad informazioni più specifiche, sono riportati i contatti a cui rivolgersi per fare richiesta di iscrizione.

La nota ufficiale: le date, le fasce d’età e i contatti