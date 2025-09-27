40 anni Lazialità, Marchetti: "Già il primo anno ero laziale. Il mio ricordo preferito?..."
Federico Marchetti, ex biancoceleste, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei durante l'evento per i 40 anni di Lazialità
Le dichiarazioni di Federico Marchetti a Radiosei
Se come dice il Comandante Maurizio Sarri la lazialità ti entra dentro
Sicuramente non da subito perché venivo da un anno fuori rosa a Cagliari, quindi gli inizi sono stati un po' difficoltosi per l'allenamento e l'ambiente nuovo ma devo dire che già il primo anno mi sentivo laziale e ancora mi ci sento.
Il suo ricordo preferito durante il periodo trascorso alla Lazio
Ci sarebbe tanto da aggiungere perché le annate sono state tutte importanti, qualcuna un po' meno ma c'è sempre qualcosa di bello da ricordare, il gruppo, ed anche se non si sono alzati trofei ho ricordi indelebili. La Coppa del 26 maggio 2013? Indimenticabile.
