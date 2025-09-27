40 anni Lazialità, Conceicao: "La Lazio è la squadra più importante della mia carriera"

La gionata oggi, sabato 27 settembre 2025, è molto importante per il mondo biancoceleste, infatti, "Lazialità" compie 40 anni di vita. Fondata a settembre del 1985 da Guido De Angelis e successivamente diventata un format televisivo, un magazine, un sito web e la rivista ufficiale del club biancoceleste, durante il periodo in cui Dino Zoff svolgeva il ruolo di Presidente della Società Sportiva Lazio. Per celebrare la grande occasione è stato organizzato un evento al Campidoglio, dove hanno partecipato i grandi nomi che hanno fatto la storia della Lazio, Sergio Conceicao che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei.

Le dichiarazioni di Sergio Conceicao a Radiosei

Il periodo alla Lazio

La Lazio è la squadra più importante della mia carriera. Il 14 maggio 2000 è stato il giorno più importante della mia carriera, anche perché l’anno prima abbiamo perso lo scudetto come tutti sappiamo.

Il rapporto con la squadra

C'era gente che amava vincere, competitiva, come in tutte le famiglie si discuteva. Discutevamo ogni giorno, ma erano grandi uomini che volevano vincere.

Su suo figlio Francisco

E’ più rapido di me.

Riguardo il suo futuro

Ora mi godo questo momento di Lazio. Quando tornai alla Lazio, dopo l’Inter, non era al meglio ma furono 6 mesi importanti, vincemmo anche la Coppa Italia con Mancini.

