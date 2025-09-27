40 anni Lazialità, Casiraghi: "La situazione della Lazio? Non bisogna mollare mai"

Gigi Casiraghi, ex attaccante del club biancoceleste nelle stagioni 1993-1998, si è espresso ai microfoni di Radiosei durante l'evento organizzato al Campidoglio per festeggiare i primi 40 anni di Lazialità, al quale hanno partecipato molti dei grandi personaggi che hanno fatto la storia del club, come il Presidente Sergio Cragnotti, Signori, Podavini, Marchetti e Conceicao, ma non solo, all'evento erano presenti anche il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l'assessore Alessandro Onorato, entrambi di fede laziale. Lazialità, fondata il 27 settembre 1985 da Guido De Angelis, non soltanto é la rivista ufficiale della Società Sportiva Lazio, dal periodo in cui Dino Zoff era Presidente, ma è diventata anche un magazine, un formato televisivo, un sito, e un punto di riferimento per tutta la tifoseria biancoceleste.

Le dichiarazioni dell'ex attaccante Gigi Casiraghi a Radiosei

Sui ricordi riportati dall'evento

È una memoria bella, quella è la cosa più importante. È sempre bello rincontrare ex compagni, è sempre bello parlare di Lazio, è sempre fantastico.

Cos'è la lazialità per lui

È un qualcosa che acquisisci, è vero che bisogna nascere tifosi di una squadra, è una cosa che non si cambia, ma lo si può anche diventare ed io sono diventato un tifoso della Lazio giocandoci, mi sono legato a questa squadra.

Il momento che sta vivendo la Lazio

È difficile per tutto il calcio italiano, però la Lazio è chiaro che non è una multinazionale come proprietà e come società, quindi diventa un po' difficile riuscire ad ottenere grandi risultati. Non bisogna mollare mai.

