Tifoso della Roma aggredito dopo il derby: ecco la risposta della Curva Nord

Dopo il fischio finale di Lazio-Roma, fuori dallo Stadio Olimpico è stato aggredito un tifoso giallorosso che stava in motorino. In merito, ai microfoni di Radio Laziale un componente del tifo organizzato biancoceleste ha voluto prendere le distanze dal fatto accaduto dopo il derby.

Sono usciti dei video dove ci sono questi 4/5 tifosi della Lazio che hanno aggredito un ragazzo della Roma che stava in motorino aspettando il verde per tornare a casa. Noi siamo cresciuti con un riferimento importante che è quello di non essere mai così, di essere l’opposto di chi fa le prepotenze, di chi è arrogante. Ci sono i modi per dimostrare quanto sei cattivo, se fai così sei un vile e un coatto. Aggredite una persona che sta tornando a casa sul motorino non dimostra niente. Voglio sottolineare che tra noi laziali queste scene non sono accettate, non sono tollerate in nessun modo e verranno sempre contrastate e combattute. Ringraziando Dio due ragazzi sono intervenuti e hanno fermato questo scempio ma poteva andare peggio. Ci tengo a sottolineare il fatto che a noi gli atti dì sciacallaggio non ci sono mai piaciuti e non li tolleriamo.