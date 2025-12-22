Calciomercato Lazio, due nomi per il reparto offensivo: uno di loro è un ex biancoceleste

Tra i profili valutati dal Comandante Maurizio Sarri spuntano due calciatori che potrebbero dare una mano nel reparto offensivo, ecco di chi si tratta

Michelle De Angelis /
Sarri - Depositphotos
Il mercato di gennaio si avvicina e, nonostante i miglioramenti nel reparto difensivo, è evidente la necessità di rinforzi, soprattutto in attacco, infatti, in 16 giornate di Campionato la Lazio è andata in rete soltanto 17 volte ed ha chiuso 8 incontri senza gol. Tra i vari profili valutati dal Comandante risaltano quelli dell'ex biancoceleste Keita Balde Diao e di Fotis Ioannidis.

Calciomercato Lazio: il profilo di Keita Balde Diao

Come riportato dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi valutati dalla Lazio è l'ex biancoceleste Keita Balde Diao, che nelle aquile conta 110 presenze e 26 gol. Al momento il calciatore è una pedina essenziale del Monza, che sta lottando per tornare in Serie A, tuttavia,  la volontà dell'esterno di tornare a Formello potrebbe cambiare i piani della Società biancorossa. Keita non solo sarebbe utile come vice Zaccagni ma  sarebbe il secondo calciatore, dopo Danilo Cataldi proveniente dalla Primavera biancoceleste.

Calciomercato Lazio: il profilo di Fotis Ioannidis

Come riportato sempre dal quotidiano, la scorsa estate Fotis Ioannidis si è trasferito dal Panathinaikos allo Sporting Lisbona per circa 22 milioni, tuttavia,  l'attaccante non è riuscito a trovare il suo spazio e, per questa ragione, la Lazio vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

