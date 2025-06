Lazio, la protesta passa anche dai figli d’arte: Pulici chiede un cambio di rotta

Gabriele Pulici: “Siamo al punto di non ritorno”



Il blocco del mercato in entrata continua a generare malumori tra i tifosi della Lazio, e tra le voci più critiche si levano anche quelle dei figli di ex giocatori storici del club. Tra questi, Gabriele Pulici – figlio di Felice, portiere dello scudetto 1974 – ha affidato ai social un messaggio duro e chiaro. Come riportato dal Corriere dello Sport, Pulici ha espresso profondo scetticismo verso la gestione societaria, affermando che si è arrivati “a un punto di non ritorno” e chiedendo un deciso cambio di rotta.

Appello a Lotito e rispetto per Sarri



Nel suo intervento, Pulici ha espresso il timore che l’attuale presidente Claudio Lotito “non sia in grado di realizzare” quel cambiamento necessario. Ha quindi lanciato un appello, condiviso da molti tifosi:

Il presidente faccia un passo indietro, oppure si faccia aiutare da qualcuno.

Infine, ha rivolto parole comprensive a Maurizio Sarri: