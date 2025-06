Pedullà attacca Lotito: "Serve investire i soldi nella Lazio"

La Lazio ferma, Pedullà punta il dito



Attraverso un post pubblicato sul suo profilo X, Alfredo Pedullà – noto esperto di mercato – ha criticato aspramente la gestione della Lazio, riferendosi a Claudio Lotito senza mai nominarlo direttamente. Il blocco del mercato in entrata, dovuto al mancato rispetto dei tre parametri economici fissati dalla Covisoc, è al centro del suo attacco. Secondo Pedullà, la situazione attuale è il frutto di anni di gestione sbagliata e poco lungimirante.

Il presidente cerca soluzioni, ma il danno è fatto



Ora, con l’impossibilità di effettuare operazioni in entrata, il presidente Lotito sarebbe impegnato nel tentativo di correre ai ripari. Tuttavia, come lascia intendere Pedullà, la crisi era ampiamente prevedibile e avrebbe potuto essere evitata con una gestione più oculata. Le parole del giornalista rispecchiano il crescente malcontento intorno all’ambiente biancoceleste, in attesa di sviluppi concreti. Di seguito, il contenuto completo del post.