Cagliari-Lazio, Caprile: "Abbiamo sofferto come un vero gruppo. Pareggio? Un punto meritato"

Photo by Enrico Locci/Getty Images via onefootball
Caprile ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Cagliari-Lazio.

Le dichiarazioni di Caprile a Dazn

Sofferenza da gruppo vero, abbiamo sofferto alla grande, meritatamente abbiamo portato a casa un punto. Arrivavamo da due sconfitte di fila, prima avevamo fatto nove punti, col Lecce non è stata una bella partita, oggi abbiamo risposto contro una grande squadra.

Queste le sue parole a Sky Sport:

Venivo da una partita brutta, sono concentrato sul lavoro in settimana. Oggi per fortuna è andata bene. Giocando contro una grande squadra certe cose riescono meglio. Avevamo pure segnato, peccato che è stato annullato. Ci portiamo il punto a casa.

