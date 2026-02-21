Cagliari-Lazio, Caprile: "Abbiamo sofferto come un vero gruppo. Pareggio? Un punto meritato"
Caprile ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Cagliari-Lazio
Le dichiarazioni di Caprile a Dazn
Sofferenza da gruppo vero, abbiamo sofferto alla grande, meritatamente abbiamo portato a casa un punto. Arrivavamo da due sconfitte di fila, prima avevamo fatto nove punti, col Lecce non è stata una bella partita, oggi abbiamo risposto contro una grande squadra.
Queste le sue parole a Sky Sport:
Venivo da una partita brutta, sono concentrato sul lavoro in settimana. Oggi per fortuna è andata bene. Giocando contro una grande squadra certe cose riescono meglio. Avevamo pure segnato, peccato che è stato annullato. Ci portiamo il punto a casa.