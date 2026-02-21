Cagliari-Lazio, Sarri: “Stagione maledetta, io nervoso perché…”

Nel post partita di Cagliari - Lazio, ai microfoni di Sky Sarri ha commentato la prestazione e il risultato ottenuto dai biancocelesti. Le parole del tecnico:

Che valore do a questo punto? Ero nervoso perché non mi sono piaciute parecchie scelte della squadra, questa è una squadra difficile da affrontare. Qui hanno perso la Roma e la Juve. Non ero nervoso per il risultato, che va anche bene, ma questa squadra va affrontata col palleggio veloce e noi non l’abbiamo fatto e questa cosa mi ha fatto arrabbiare. La partita poi alla fine è stata combattuta, ci sono state poche occasioni da gol da entrambe le parti e sul finale siamo stati più pericolosi sulla fascia sinistra perché sono entrati due giocatori che in quei venti minuti hanno fatto bene.