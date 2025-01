Pedullà: "La Lazio riproverà per Fazzini. Payero e Fabbian..."

La telenovela Casadei è terminata nel peggiore dei modi: la Lazio non è riuscita a chiudere in maniera definitiva e, nella giornata di oggi, il Torino ha accolto il calciatore che in questo momento sta firmando con il club. Con la partenza di Castrovilli, la Lazio a centrocampo è scoperta di uomini ed ha urgentemente bisogno di un nuovo innesto. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, per il post Casadei ha fatto il nome di diversi calciatori. Questa la situazione

Calciomercato, riaperta la pista Fazzini? Il punto di Pedullà

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio riproverà per Fazzini: da sempre la prima scelta di Baroni ma l'Empoli ora vorrà di più. Per quanto riguarda Fabbian, resta un'alternativa e per ora è bloccato.

La Lazio è su Payero, scambio con Basic?

Come riportato da Pedullà, l'Udinese stamattina ha riaperto per Payero ma la Lazio deve liberare un posto dopo aver rimesso in lista Hysaj. L'Udinese prenderebbe Basic che però non è in lista e il problema resterebbe; e anche Pellegrini, che è in lista, però deve aprire al trasferimento.