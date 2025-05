Incredibile Sarri, un'inaspettata squadra lo vuole sulla panchina

Un nome sempre caldo per guidare club in Italia e non solo. Parliamo di Maurizio Sarri. L'allenatore ex Lazio può tornare ad allenare, ma non per forza in Italia, nonostante spesso sembra sia stata l'opzione più plausibile. Dopo l'esperienza sulla panchina dei biancocelesti, è stato già accostato a diverse squadre in Serie A quali Milan, Atalanta e Roma. Anche all'estero, però, stanno valutando il suo profilo. L'ultima squadra che starebbe pensando a ingaggiarlo è il Boca Juniors. Secondo quanto riportato da Somos Boca, Sarri è una concreta ipotesi dopo che la società argentina ha esonerato Fernando Gago.

Maggiori dettagli

La voce che gira insistentemente è l'interesse del club di Buenos Aires per il tecnico toscano, ma ancora non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti. Per il Boca Juniors sarebbe un sogno poter affidare la panchina a un allenatore dello spessore europeo di Sarri. Nella lista dei candidati però sono presenti anche altri nomi e non pochi: Gerardo Martino, Gabriel Milito, Rodolfo Arruabarrena e Gustavo Quinteros. La decisione finale sarà presa presto da Riquelme e il suo staff.

Sarri e l'ultima panchina con la Lazio

Maurizio Sarri è arrivato alla Lazio nel 2021, a sostituire l'era di Simone Inzaghi. Quasi tre stagioni per l'allenatore toscano con l'aquila sul petto. Le statistiche sono importanti per Sarri: 137 partite di cui 65 vittorie, 30 pareggi e 42 sconfitte. Il punto più alto è stato il secondo posto in campionato della stagione 2022-2023.