Gigi Corino sul suo passato alla Lazio e sul presente con Baroni

Momento cruciale in casa Lazio, pochissime partite e un futuro tutto da scrivere. Poco più di 24 ore e gli uomini di Baroni dovranno scendere sul campo dell'Empoli, trasferta delicata contro un'ostica squadra che lotta per non retrocedere.

Un'analisi dell'attuale momento dei biancocelesti ce l'ha fatta Luigi Corino, ex difensore della Lazio per ben tre stagioni, sotto la guida di Dino Zoff. In un'intervista esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, Luigi Corino ha parlato sia dei tuoi tempi passati nella capitale sia di Baroni e del prossimo futuro dei biancocelesti.

