Calciomercato Lazio, incontri in Spagna per la cessione di Guendouzi: i dettagli

La finestra di calciomercato invernale sta per aprirsi e, dopo la cessione di Taty Castellanos al West Ham per 29 milioni, la Lazio vorrebbe tentare il colpo con Matteo Guendouzi, in modo tale da avere i ricavi necessari per accontentare il Comandante.

Guendouzi - Fraioli

Calciomercato Lazio, l'incontro in Spagna

Come riportato dell'edizione odierna de Il Messaggero, il centrocampista francese non è entrato nel mirino soltanto del Fenerbahce, Galatasaray e Sunderland, infatti, anche l'Atletico Madrid è interessato al biancoceleste, tanto che nella giornata di sabato alcuni intermediari sono volati a Madrid per discutere riguardo una possibile trattativa. La valutazione dell'ex Olympique Marsiglia è di circa 30 milioni ed è molto difficile che la Lazio abbasserà il prezzo, proprio per questa ragione la Società ha cercato di incastrare anche l'affare Raspadori.

Calciomercato Lazio: il caso Raspadori

Lazio e Roma, come in ogni derby della Capitale, continuano a combattere l'una contro l'altra ma stavolta l'obiettivo è Giacomo Raspadori, infatti, l'attaccante è finito nel mirino di entrambe le squadre, tuttavia, come rivelato dal Ds Mateu Alemany ai microfoni di Dazn Spagna, il calciatore è un elemento molto importante per la squadra e potrebbe decidere di rimanere all'Atletico Madrid.