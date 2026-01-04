Alemany: "Raspadori? Non c’è niente con nessun altro club…"

Dopo il blocco del mercato estivo, la Lazio in questa sessione non avrà vincoli di alcun genere ed è pertanto chiamata a dare un segnale e rinforzare la squadra a disposizione di Maurizio Sarri. Le priorità numeriche e qualitative riguardano principalmente il centrocampo ma con la cessione di Castellanos al West Ham acquistare un nuovo attaccante è finito in cima alla lista degli obiettivi biancocelesti, come detto dallo stesso Fabiani quest'oggi annunciando che Castellanos verrà rimpiazzato. Su tutti Maurizio Sarri ha messo gli occhi su Giacomo Raspadori, sul quale però sono tante le squadre interessate. In merito alla posizione dell'attaccante dell'Atletico Madrid è intervenuto ai microfoni di Dazn Spagna: Mateu Alemany, direttore dell’area professionistica maschile dei Colchoneros.

Le parole di Alemany su Raspadori

È normale che interessi ad altri club, ha un bagaglio importante in Italia. Però non c’è niente con nessun altro club, è un giocatore importante per la squadra.

Quante squadre di Serie A su Raspadori

Giacomo Raspadori - Via onefootball (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Tante le squadre, soprattutto in Serie A, che hanno mostrato interesse per l'ex Napoli. Fra tutte spicca la Roma, che come si legge in questi giorni avrebbe un accordo con l'Atletico Madrid ma non ancora il sì di Raspadori, anche se le parole di Alemany smentiscono tutto. La Lazio resta vigile sul calciatore con Sarri che vede in lui le caratteristiche ideali per l'attacco biancoceleste. Infine, anche il Napoli sarebbe in corsa per il suo ex giocatore. La situazione è in divenire, ma Alemany è stato chiaro: l'Atletico Madrid punta forte sul suo Raspadori.