Baroni a caccia del record da eguagliare: in trasferta potrebbe...

A un passo dal record

La Lazio di Baroni è vicina a raggiungere un traguardo importante: il record di vittorie in trasferta in una singola stagione di Serie A. Al momento, i successi lontano da casa sono undici, uno in meno rispetto a quelli ottenuti da Simone Inzaghi nel 2018. E proprio contro l’attuale tecnico dell’Inter, in un duello simbolico a San Siro, c’è l’occasione di pareggiare quel primato. Tuttavia, di fronte ci sarà un’Inter ancora affamata, che non intende rinunciare facilmente alla possibilità di chiudere con un altro scudetto.

Fraioli

Ultime speranze europee

La corsa al quarto posto è ancora aperta, ma per la Lazio sarà tutt'altro che semplice. I biancocelesti, però, non intendono arrendersi e puntano a ottenere il massimo nella delicatissima sfida di San Siro, confidando in eventuali passi falsi delle rivali dirette. Si tratta dell’ultimo big match della stagione, e forse è un vantaggio affrontarlo in trasferta: finora, infatti, la squadra ha raccolto più punti lontano dall’Olimpico (34) che in casa (30). Un dato significativo, considerando che a Roma, da fine novembre in poi, è arrivata una sola vittoria.

Il Corriere dello Sport